شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يعاود الارتفاع – تحليل – 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أوراكل (ORCL) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 0.54 نقطة ليستقر عند سعر 53.70 دولار، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السهم لتصريف هذا التشبع الشرائي.
نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 51.57، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 55.85.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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