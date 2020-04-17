شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يواجه مقاومة قوية – تحليل – 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.48% بما يعادل 1.26 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 86.30 دولار، ليصل السهم بهذا الارتفاع لاختبار منطقة مقاومة مفصلية عند مستوى 86.11، ففيها يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، وذلك طيلة ثبات المقاومة 86.11، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 78.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه