شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يمحو أغلب خسائر الجلسة – تحليل – 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم مورجان ستانلي (MS) في بداية تداولات الصباحية لآخر جلساته مسجلاً أدنى سعر له عند 37.05، استطاع التماسك ليرتد ارتفاعاً ليمحو معظم خسائر ا لجلسة ويغلق على تراجع طفيف بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر عند سعر 38.36 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكنه يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 36.83، ليستهدف مستوى المقاومة 41.90 مرة أخرى استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه