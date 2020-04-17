شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير، مع تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحاول من هذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 144.90 دولار.

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لذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 141.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 156.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه