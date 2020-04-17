شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 17-4-2020 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 17-4-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 26 – 28 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 21-25 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 63-73 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 63 -73 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-68 جنيهاَ، والمكرونة الخليجى بين 35– 43 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 25 – 35 جنيهاً، وموسى بين 63-73 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيهاً.

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واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيهاً، وسمك المرجان بين 30 – 40 جنيهاً، والمرجان المجمد 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر البربون المجمد بين 30 - 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 54- 60 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 65 – 85 جنيهاً، وسمك القاروص 65 – 85 جنيهاً.