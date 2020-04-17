شكرا لقرائتكم خبر عن "سايبم" الإيطالية تبرم عقدا لبناء مصنع إطارات مطاطية بمصر بقيمة 150 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المجموعة الإيطالية "سايبم" مع الشركة المصرية بتروجت وشركة المشتقات Ethydco، عقدا لبناء مصنع البولى بوتادين بطاقة إنتاجية تبلغ 36.000 طن سنويا، بقيمة 150 مليون دولار.

وأشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى أن البولى بوتادين هو مطاط صناعى ذو مقاومة عالية للتآكل ويستخدم فى إنتاج الإطارات.

وتمتلك الشركتان سايبم وبيتروجت تاريخا طويلا من التعاون فى مصر، وسيكونان مسئولين بشكل مشترط عن الهندسة التفصيلية، وشراء المواد والمعدات والبناء والتشغيل المسبق، والتكليف لبدء التشغيل واختبارات الأداء، وفقا للصحيفة الإيطالية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "سايبم" ستقدم مهارتها الرئيسية كمزود رائد للحلول فى قطاع البتروكيماويات، خاصة فى قطاع المطاط الصناعى، وسيشمل مصنع المطاط الجديد قطارا منخفضا لإنتاج مطاط البوتادين والمرافق ذات الصلة به.

وكانت بتروجت نفذت استراتيجية عمل مرنة وطموحة العام الماضى ، تضمنت في مقدمة أولوياتها المشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية، كما أتاحت تلك الاستراتيجية فتح مجالات عمل جديدة لمشاركة قطاع البترول ممثلاً في الشركة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بالإضافة لتنفيذ المشروعات البترولية خارج مصر في عدة دول عربية.

كما أنها حققت خلال عام 2018 حجم تعاقدات غير مسبوق في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15%، و حجم أعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعًا، ومن أبرز المشروعات التي ساهمت في عمليات تنفيذها داخل مصر في صناعة البترول والغاز كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في مرحلتها الثانية، ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد، إضافة إلى مشروعات مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومحطات حقول إنتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة، إضافة لمساهمتها في العديد من المشروعات القومية والتنموية لصالح مصر.