شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية هذا الصباح لينجح بتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 19.24 ويصل إلى الهدف الثاني 18.00 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى مناطق 17.10 خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 19.90 يمثّل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 21.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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