شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثالث وصعود الأسهم العالمية يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل توقعات الاقتصاد العالمي أكبر تراجع منذ فترة الكساد الكبرى فى ثلاثينات القرن الماضي ، ويكبح توسيع المكاسب انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية ، الأمر الذي يقلص من مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 100.29 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.86 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.70 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنحو 0.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التوقعات الأخيرة للاقتصاد العالمي والتي أصدرها صندوق النقد الدولي.

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أطلق الصندوق وصف "الإغلاق الكبير" على ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،متوقعا أن ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية بفعل تفشي الفيروس التاجي.

يكبح المكاسب الحالية للدولار الأمريكي ، انحسار مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية ، خاصة فى ظل موجة الانتعاش القوية التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.

يدعم تلك الموجة المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، استنادا على آمال قرب التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى قيام بعض الدول الكبرى فى العالم ، بما فى ذلك ألمانيا والولايات المتحدة ،فى تنفيذ خطط لتخفيف إجراءات العزل الصحي ، مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

أعلنت أحد مستشفيات جامعة شيكاغو التي تعالج مرضي فيروس كورونا ،أن دواء " ريمديسيفير" دخل المرحلة الثالثة للتجارب الدوائية على 125 مريض من الحالات الحرجة ، أظهر نتائج مبهرة حيث تعافي تماما 113 مريض وغادروا المستشفي فى 6 أيام بنسبة شفاء 91%.

ومع تراجع إعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي ، بدأت بعض الدول الكبرى فى العالم ، بما فى ذلك ألمانيا والولايات المتحدة ،فى تنفيذ خطط لتخفيف إجراءات العزل الصحي ،مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.