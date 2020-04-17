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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 3% لتبتعد عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتبتعد عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع ، مع استئناف عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 3.2% إلى مستوي 15.01$ ، من مستوي الافتتاح عند 15.52$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 15.55$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم ارتفاع معظم أسعار المعادن الصناعية.
وفقدت أسعار الفضة يوم الأربعاء نسبة 1.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 5 أسابيع عند 15.84$ للأوقية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
حيث لا يزال التركيز منصبا على شراء الدولار الأمريكي ، لتأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ، بجانب اعتبار العملة الأمريكية أفضل استثمار بديل فى الوقت الحالي ، فى ظل تزايد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بسبب "الإغلاق الكبير" على حسب وصف صندوق النقد الدولي.
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