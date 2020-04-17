الأسهم الأوروبية قرب ذروة 5 أسابيع استنادا على تزايد آمال التوصل لعلاج فيروس كورونا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل المعنويات القوية التي بدأت تسيطر على المستثمرين ، استنادا على تزايد آمال التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى قيام بعض الدول الكبرى فى العالم ، بما فى ذلك ألمانيا والولايات المتحدة ،فى تنفيذ خطط لتخفيف إجراءات العزل الصحي ، مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.5% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى سادس مكسب خلال السبع جلسات الأخيرة ، بفضل انحسار عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 336.35 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
والمؤشر مرتفعا حتى الآن بنحو 1.5% على مدار كامل جلسات هذا الأسبوع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع تزايد مؤشرات انحسار جائحة فيروس كورونا.
تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 6.5% ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن تخفيف إجراءات العزل الصحي فى أوروبا و الولايات المتحدة.
أفادت الأنباء أن أحد مستشفيات جامعة شيكاغو التي تعالج مرضي فيروس كورونا ،أن دواء "ريمديسيفير" دخل المرحلة الثالثة للتجارب الدوائية على 125 مريض من الحالات الحرجة ، أظهر نتائج مبهرة حيث تعافي تماما 113 مريض وغادروا المستشفي فى 6 أيام بنسبة شفاء 91%.
ومع تراجع إعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي ، بدأت بعض الدول الكبرى فى العالم ، بما فى ذلك ألمانيا والولايات المتحدة ،فى تنفيذ خطط لتخفيف إجراءات العزل الصحي ،مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 2.0% ،لتسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.6% ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 3.9% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 4.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 4.25 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 3.6 %.
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