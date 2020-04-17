النقد الدولي: الاقتصاد العالمي قد لا يتعافى من أزمة كورونا حتى نهاية 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، "إن النشاط الاقتصادي العالمي الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد، قد لا يتعافى بشكل كامل حتى نهاية 2021".
وأوضحت جوبيناث - في حديث مع شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية - أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي إلى انكماش بنسبة 3% هذا العام، قبل أن ينمو بحوالي 5.8% العام المقبل.. ووصف هذا الانتعاش بالـ"جزئي".. لافتة إلى أنه حتى مع نهاية العام المقبل، نتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي أقل مما توقعناه قبل انتشار الفيروس".
وأضافت أن الاقتصادات حول العالم أعلنت حزما تحفيزية بقيمة 8 تريليونات دولار تقريبا، متابعة "أعتقد أنه إذا قارنت ذلك بالأزمة المالية العالمية، فإن الاستجابة أسرع بكثير وحجمها أكبر كثيرا".. وألمحت إلى أن مقدار التحفيز لا يوزع بالتساوي عبر الاقتصادات، إذ يأتي حوالي 7 تريليونات دولار من دول مجموعة العشرين.
وأكدت أن الاقتصادات النامية والناشئة تواجه تحديا أكبر في ظل وجود مساحة مالية أقل، ووجود اختلالات بالفعل في ميزان المدفوعات.
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