شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة التصنيف الائتمانى: انخفاض الناتج المحلى الإجمالى 8.8% في أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت وكالة التصنيف الأئتمانى S&P انكماش الناتج المحلي الإجمالي فى أسبانيا في عام 2020 إلى 8.8 %، وذلك بعد أن كانت توقعات الانخفاض بنسبة 2% فقط من قبل ثلاثة أسابيع.

وقال كبير الاقتصاديين العالميين لدى ستاندرد آند بور بول جرونوالد: "إن التأثير الاقتصادي لكوفيد 19 أطول وأكثر قوة مما كنا نعتقد، لذلك قمنا بخفض توقعاتنا للاقتصاد الكلي مرة أخرى"، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وبهذه الطريقة، ستسجل منطقة اليورو ككل انكماشًا بنسبة 7.3٪ ، مقارنةً بالانخفاض المتوقع بنسبة 2٪ في نهاية مارس، وستشهد ألمانيا ، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ ، بينما في فرنسا سيكون الانخفاض 8٪ وفي إيطاليا 9.9٪.

فيما يتعلق بباقي الاقتصادات الرئيسية ، ستشهد الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 5.2 ٪ ، والمملكة المتحدة ، 6.5 ٪ والصين والهند بنسبة 1.2 ٪ و 1.8 ٪ على التوالي،و على المستوى العالمي ، سيترجم هذا إلى انكماش بنسبة 2.4 ٪ .

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وتظهر توقعات ستاندرد آند بورز الجديدة لإسبانيا هبوطا أكثر حدة من تلك التي توقعها صندوق النقد الدولي ، الذي يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الإسباني سينخفض ​​بنسبة 8٪ هذا العام ، مع وصول البطالة إلى 20.8٪ والعجز عند 9.5٪.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية،أمس الخميس، أن العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 19130 شخصا، مشيرة إلى أن 551 شخصا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة مع 523 في اليوم السابق، وبلغ العدد الكلي للمصابين في إسبانيا 182816 مقارنة مع 177633إصابة بفيروس كورونا الأربعاء الماضى.

وهناك ثلاثة عناصر أساسية فى استيراتيجية خروج إسبانيا من أزمة كورونا، وهى الاستخدام الضخم للأقنعة والمطهرات ، وارتفاع عدد الخاضعين للاختبارات، أمام العنصر الثالث هو كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل افضل وتمكين المواطنين منها للتعامل مع الفيروس وتعزيز مناعاتهم.