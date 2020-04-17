شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 17-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17-4-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.01 جنيه للشراء، و 17.21 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.53 جنيه للشراء، و 19.77 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وكان البنك الأهلى المصرى، قد أعلن عن نتائج أعماله عن العام المالى 2018/2019 وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة للبنك أمس الخميس، لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، حيث حقق صافى أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100%.

كما وافقت الجمعية العامة على رفع رأس المال المرخص به إلى 100 مليار جنيه والمصدر والمدفوع من 35 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه كما أقرت الجمعية العامة للبنك نحو 1.5 مليار جنيه توزيعات نقدية لوزارة المالية بصفتها المالك.

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كما ارتفع إجمالى المركز المالى ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه فى يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه فى يونيو 2019.

كما حققت محفظة القروض بالبنك معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 542 مليار جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 19% وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى 411 مليار جنيه بمعدل نمو 12 % كما وصل اجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 58 مليار جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 32 %.

وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض إلى 73 مليار جنيه بمعدل نمو 62% فى حين بلغ إجمالى ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بمعدل نمو 15%