شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 أسعار بلح رمضان اليوم الجمعة 17-4-2020 وذلك وفق اسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل البلح ثلاجة 5 جنيهات للكيلو، و سعر بلح شامية بين 6 – 16 للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 7 – 17 جنيهًا، و سعر بلح أبريمى بين 10 – 22 جنيه.

واستقر سعر بلح أبيض غزال ليتراوح بين10 – 22 جنيها، سعر بلح عينات لـ10 – 22 جنيهًا، وسعر بلح البان ليتراوح بين 12 – 22 جنيهًا ، وسعر بلح وردة ليتراوح بين 12 – 24 جنيهاً.

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وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيهاً، وسجل الأسوانى الأكثر انتشاراً ليسجل 6-16 جنيهًا، ثم سكوتى ليسجل 14-24 جنيهًا، وسجل بلح جنديلة 15-25 وأخيرًا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرًا 20-30 جنيهًا للكيلو.

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن الكميات المعروضة من البلح مناسبة جدا مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب الشهر الكريم، وذلك بعد ظهور باقى الكميات.

وعن الأسماء التى تطلق على بلح رمضان خلال الموسم مثل أسماء المشاهير، أوضح النجيب، أن أصناف البلح متعددة وتصل إلى أكثر من 300 صنف ولكن الأسماء الثابتة تاريخى معروفة ولكن الأسماء المستحدثة تعد نوع من الجذب للمستهلك يطلقها التاجر على أى صنف لمجرد أن يشجع المستهلك على شراء المنتج وزيادة عملية الترويج، مشيرا إلى أن الأسماء الجديدة ترتبط بالموسم فقط ثم تختفى العام التالى ويطلق اسم اخر على صنف آخر، موضحا أنها أصبحت عادة لدى التجار إطلاق اسم لجذب المستهلكين للشراء.

وتوقع النجيب، أن يشهد الموسم الحالى رواجاً فى مبيعات البلح نظراً لوجود كميات كبيرة فى السوق مما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بالصورة التى ترضى المستهلك.