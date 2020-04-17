شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر، وطالما أن السعر فوق 0.6236، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق مستوى 0.6407 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو القمة المسجّلة مسبقاً عند 0.6685 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد