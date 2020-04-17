شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 28.50، معززاً التوقعات باستمرار السيناريو الإجمالي السلبي، والذي يستهدف اختبار مستوى 27.00 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 25.90 ثم 24.55 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 28.50 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط