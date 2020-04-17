شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 15.08 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليحمي التماسك فوق المستوى المذكور، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق 15.08، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.15 والمقاومة 15.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد