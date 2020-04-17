شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً واضحاً لمستوى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويقدّم إشارات على بدء موجة تصحيحية هابطة للارتفاع الذي تم قياسه من 1455.16 إلى 1747.43، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1678.45 أو اختراق المقاومة 1713.00.
نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيؤكد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 1635.80 كمحطة تالية، بينما اختراق المقاومة سيعيد السعر إلى القناة الصاعدة ويعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1775.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1730.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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