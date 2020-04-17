شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، ليعود إلى الوتد الهابط الموضح بالصورة، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع التداولات لاختراق 1.2515 وتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.2777 بشكل رئيسي.

بالمقابل، نذكر بأن الفشل بتحقيق الاختراق وكسر 1.2400 سيوقف الارتفاع المتوقع ويدفع السعر نحو 1.2304 كمحطة سلبية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2370 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد