شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليكسر مستوى 1.0840 ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه عند 1.0700.
الآن، يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.0840 ليبقى الاتجاه الصاعد مرجّحاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.0966.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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