شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تزود عملاءها بـ 8.5 مليون برميل يومياً من أول مايو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 8.5 مليون برميل يومياً من الزيت الخام اعتباراً من 1 مايو.
وذلك وفقاً لما أعلنت الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الجمعة، ولم تذكر الشركة أي تفاصيل أكثر من ذلك.
ووجهت وزارة الطاقة السعودية، شركة "أرامكو"، في وقت سابق بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.
وقال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية خالد الدباغ، إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، مشيرا إلى أن "أرامكو" مرتاحة لسعر 30 دولارا للبرميل الواحد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر،أنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، وقال إنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.
وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.
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