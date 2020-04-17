شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 17-4–2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17-4-2020، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.72 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

Advertisements





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.