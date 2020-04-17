شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والاتصالات يدشنان موقعا إلكترونيا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن تدشين موقعا إلكترونياً لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التى تمت معالجتها لضمان الوصول لكافة التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، وللتأكد من التخلص النهائى الآمن من نواتج المعالجة.

جاء ذلك بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد فاروق الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية.

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الموقع يعد إنجازا حكوميا تعاونت فيه عدة وزارات من أجل إنجازه فقد كانت وزارة الاتصالات شريك رئيسى فى دعم وتأمين البيانات والمساعدة فى الإشراف الفنى على الشركة التى ستقوم بإعداد قاعدة البيانات كما تم التنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى؛ حيث يعد الموقع نواة لعملية التحكم والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية التى تعد من أهم المخلفات الخطرة التى تؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن كما يمثل الموقع استدامة حقيقة لمنظومة المخلفات الطبية وليس فقط خلال الظروف الراهنة التى نواجهها للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الموقع يُمكن مسئولى إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية من التسجيل اليومى لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة فى منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التى استخدمت فى النقل بالإضافة إلى نسبة الأشغال، كما يمكن مسئولى إدارة المخلفات بمحطات المعالجة أيضاً من تسجيل كمية المخلفات التى وصلت لهم والكمية التى تم معالجتها وكمية ناتج المعالجة التى تم التخلص منها نهائياً بطريقة آمنة.

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ومن جهته أكد الدكتور عمرو طلعت، على أن تدشين منصة رقمية لمخلفات الرعاية الصحية يأتى استكمالا لمشروعات التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، كما يعد نموذجاً لتضافر الجهود بين قطاعات الدولة؛ موضحا أهمية إطلاق المنصة الرقمية باعتبارها إحدى الخطوات الهامة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى، وكذلك فى دعم جهود وزارة البيئة فى إيجاد آليات ذكية لإدارة منظومة موحدة للتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية مع ضمان تطبيق معايير السلامة وذلك حرصا على المحافظة على البيئة، وحماية صحة المواطن المصرى ووقايته من المخاطر الصحية الناجمة عن هذه المخلفات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بوضع الإطار التقنى والتكنولوجى والرقمى لمجهودات وزارة البيئة وهو جهد مستمر تقوم به الوزارة من أجل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لتطوير سياسات التخلص من النفايات الالكترونية والطبية، والحفاظ على البيئة المصرية فى ظل السعى الدائم نحو رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع.

وأوضح الوزيران، أنه يمكن من خلال الموقع إصدار تقارير إحصائية ورسومات بيانية ومقارنات مما يتيح الفرصة لمعرفة المعدلات اليومية للمخلفات المتولدة من منشآت الرعاية الصحية وربطها بالتخصصات الطبية المختلفة لبيان فعالية الفصل السليم للمخلفات من عدمه والتأكد من الإدارة السليمة للمخلفات، كما يمكن من خلاله عمل دراسات الجدوى اللازمة للنهوض بمنظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل مستخدمى الموقع لبعض الحزم التدريبية الخاصة بالإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية وكذلك الأدلة الإرشادية والسياسات وخطط إدارة مخلفات الرعاية الصحية.