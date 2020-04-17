شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت 62 مليون جنيه مصري، توزعت على عدة أنشطة تم التبرع بشراء ١٠ اجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وب ٢٥ مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة ، كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٨ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة وتأتي هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار الاستاذ / هشام طلعت مصطفي بالتوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.