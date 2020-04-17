شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يتفقد سير العمل بالمنطقة الحرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية وعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك فى إطار متابعة حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات وما تم اتخاذه بها من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها.

‎وخلال الزيارة تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، حيث أكد على العاملين به إعادة استئناف المركز لنشاطه بتقديم خدماته للجمهور، كما وجه المسؤولين عن المركز بإمداد القائمين على تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، كذلك أكد على ضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين فيما بينهم بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أى تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات.

‎فى سياق متصل، قام "عبد الوهاب" بجولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة شملت شركتى "فارما بلاست"، و"اليكس اباريلز"، حيث تابع حالة سير العمل والإنتاج بهما، وما تم اتخاذه بالفعل من اجراءات لوقاية العاملين بهما من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

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‎كما وجه الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بتحقيق التوازن قدر الإمكان بالحفاظ على استمرار الإنتاجية والخدمات المقدمة لكن فى ضوء اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا تجنباً لتعريض صحة وسلامة العاملين بها لخطر الإصابة بالفيروس، موضحا أن مفتاح عبور هذه المرحلة سيكون بالتوفيق بين طرفى المعادلة قدر المستطاع.

‎جدير بالذكر أن هذه الزيارة هى الثانية التى يقوم بها الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لمراكز خدمات المستثمرين والشركات والمصانع العاملة بالمناطق الحرة فى غضون يومين، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل فى جهته من اجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.