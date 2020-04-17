شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 8 سنوات بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتتخلى عن مستويات الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثماني سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,694.87$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,719.52$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,719.52$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,747.43$ للأونصة.

وتخلت أسعار الذهب مرة أخرى عن التداول أعلى الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ، فى علامة على نشاط عمليات البيع من أجل توفير سيولة الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال التركيز منصبا على شراء الدولار الأمريكي ، لتأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ، بجانب اعتبار العملة الأمريكية أفضل استثمار بديل فى الوقت الحالي ، فى ظل تزايد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بسبب "الإغلاق الكبير" على حسب وصف صندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1021.69 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.