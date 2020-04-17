شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 18 عاما بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليعمق الخام الأمريكي خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 18 عاما ، ويستأنف الخام الدولي هبوطه قرب أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة بعد ارتفاع كبير فى المخزونات التجارية ،وعقب بيانات أظهرت ركود الاقتصاد الصيني بأسوأ من التوقعات خلال الربع الأول من هذا العام ،بجانب مخاوف انهيار الطلب العالمي وصعوبة تحقيق التوازن سريعا فى السوق حتى فى حالة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 10% إلى مستوي 18.13$ الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2002 ، من مستوى الافتتاح عند 20.19$، وسجل أعلى مستوي عند 20.32$ ،وانخفض خام برنت بنسبة4.1 % إلى مستوي 27.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 28.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 28.90$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.9% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،فى المقابل ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 27.18$ للبرميل المسجل فى اليوم السابق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 19.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل، فى الزيادة الثانية عشر أسبوعيا على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 12.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 504 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 آب/أغسطس 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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وتخمة المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، تقلل من فرضية لجوء الحكومة الأمريكية إلى ملء المخزون الاستراتيجي النفطي استغلالا للأسعار الرخيصة للخام فى الوقت الحالي.

فى الصين انكمش ثاني أكبر اقتصاد فى العالم بمعدل 6.8% فى الربع الأول من هذا العام ، فى أول انكماش منذ عام 1992 ،أسوأ من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 6.2 % ، وسجل الاقتصاد الصيني نمو بمعدل 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

حيث أدي تفشي فيروس كورونا التاجي فى البلاد إلى شل الإنتاج ووقف المصانع ،مسببا تراجعا هائلا فى مستويات الطلب الصيني على النفط ، والصين تعتبر أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

من ناحية أخري ،قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا فى نيسان/أبريل ، مسجلا أدنى مستوياته فى نحو 25 عاما.

ومعظم التوقعات الحالية فى أسواق الطاقة ، تؤكد على انخفاض الطلب العالمي على النفط بالفعل بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويزيد هذا الرقم فعليا بنحو 10% عن التخفيضات الوشيكة فى الإنتاج العالمي ، بعدما اتفق تحالف أوبك بلس على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا بما يعادل 20% من الإمدادات العالمية.