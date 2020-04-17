شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي فى ظل "الإغلاق الكبير" على حسب وصف صندوق الدولي ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0817$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0838 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0879$

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0816$ ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن نسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ،بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد تصاعد مخاوف الاقتصاد العالمي عقب توقعات صندوق النقد الدولي.

أطلق الصندوق وصف "الإغلاق الكبير" على ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،متوقعا أن ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية بفعل تفشي الفيروس التاجي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" يوم الخميس أن البنك يستعد لانكماش كبير فى اقتصاد منطقة اليورو ،وأضافت أن البيانات الاقتصادية بدأت فى الكشف عن انخفاضات غير مسبوقة فى إنتاج المنطقة الاقتصادية الموحدة ،وكذلك تدهور سريع فى سوق العمل.