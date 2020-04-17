شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحتاج لعزم سلبي جديد– تحليل -17-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب يشكل جانبي قرب المقاومة المستقرة عند 2.3430 منتظرا فرصة لتجميع العزم السلبي والمطلوب للبدء بتفعيل المسار الهابط والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى حاليا على توقعنا الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 2.1800 وصولا للدعم الأولي المتمركز عند 2.0700.

نود التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤجل الهجوم السلبي وليبدأ بتشكيل المزيد من التداولات التصحيحية الصاعدة مع توفر فرصة للوصول نحو 2.4500 قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3450 و 2.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط