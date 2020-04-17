شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على ثباته السلبي– تحليل - 17-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتقدميه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 792.00 ليرتد بذلك نحو 775.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد وباستمرار ثبات المقاومة المذكورة سابقا, البدء باستهداف المزيد من المستويات السلبية بهبوطه دون 750.00 ليضغط بذلك على الدعم الأولي المتمركز حول 710.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط