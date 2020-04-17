شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 17-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه سلبية جديدة ليضغط من خلالها على محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 134.00 بهدف فتح باب استئناف التداولات السلبية والبدء بتسجيل الأهداف المستقرة عند 133.25 و 132.10 على التوالي.

نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 135.60 لنتفادى بذلك أي خسائر قد تنتج عن تغيير الاتجاه العام باستقرار السعر ضمن محاور القناة الصاعدة من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.50 و 133.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط