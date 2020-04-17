شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يمهد لهبوط جديد- تحليل - 17-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره قرب مستوى 116.65 والذي شكّل مؤخر الهدف الأول للمسار الهابط ليزيد ذلك من فرص تحقيقه لكسر هذا العائق واستئناف تسجيله للأهداف السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نود التذكير بتمركز الأهداف الإضافية حول 115.80 و 114.05, ولنشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يشكل عامل أساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية نظرا لتقديمه للعزم الإضافي وليسهل مهمة كسر مستوى 116.65 بتداولات هذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.25 و 115.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط