مصر .. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبلغ سعر اليورو نحو 17.01 جنيه للشراء، و 17.21 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 19.53 جنيه للشراء، و 19.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الفرنك السويسري 16.18 جنيه للشراء، و 16.35 جنيه للبيع، بينما زاد سعر الـ100 ين نحو 14.50 جنيه للشراء، و 14.69 جنيه للبيع.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.
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