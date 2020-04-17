شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: توريد 8.5 مليون برميل يومياً من الزيت الخام اعتبارا من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية، في بيان لبورصة السعودية، اليوم الجمعة، إنها ستزود عملائها من الزيت خام قدره 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو، وتشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لأرامكو داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، قد أعلن عن محادثات أولية مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك، بحسب ما أوردت العربية.

وكشف أحد المصادر أن أرامكو تتطلع للاقتراض بالدولار الأمريكي لأنه أرخص من الريال، من حيث أسعار الفائدة، ومن بين البنوك المشاركة في المحادثات "إيتش اس بي سي" و"جي بي مورجان".

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كانت أرامكو قد وافقت العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69 مليارا و100 مليون دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة البتروكيماويات.

وسبق أن نشرت رويترز وثيقة توضح أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو حددت سعر بيع خامها العربى الخفيف لآسيا لشهر مايو بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامى سلطنة عمان ودبى، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل.

وزادت الشركة المملوكة للدولة سعر البيع الرسمى لخامها العربى الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل.