شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل انكماشا تاريخيا بنحو 6.8% خلال الربع الأول من 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل اقتصاد الصين انكماشا تاريخيا خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما أضر تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، اليوم /الجمعة/، أن إجمالي الناتج المحلي الصيني بلغ 20.65 تريليون يوان (حوالي 2.91 تريليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2020، وسط تأثير كورونا، بانخفاض بنسبة 6.8% على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع تراجعه بنسبة 6% فقط، في أسوأ أداء منذ بدء تسجيل تلك البيانات الفصلية عام 1992 على الأقل.

وأوضح تحليل للبيانات انخفاض الناتج من قطاع الخدمات، الذي يمثل ما يقرب من 60% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 5.2%، بينما شهدت كل من الصناعة الأولية والصناعة الثانوية انخفاضا بنسبة 3.2% و9.6% على التوالي.

وأشارت البيانات إلى تحسن سوق العمل في الصين بشكل طفيف في مارس، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.9% بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

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وكان الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا بالفعل قبل تفشي فيروس كورونا، إذ نما بنسبة 6.1% خلال العام الماضي، وهو المستوى الأدنى في حوالي ثلاثة عقود.

وعلى صعيد آخر، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 15.8% خلال مارس مع استمرار قلق المستهلكين، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة 16.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس سنوي.