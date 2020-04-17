شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يحقق أعلى مستوى فى 6 أسابيع بفضل آمال بعقار لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أعلى مستوى إغلاق في نحو ستة أسابيع اليوم الجمعة، ليقتفي أثر مكاسب للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، بدعم من علاج محتمل لفيروس كورونا وتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وتقدم المؤشر نيكي 3.2% بفضل عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة ليغلق عند 19897.26 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس، وفي الأسبوع، ربح المؤشر 2%.

وقال متعاملون إن انتعاش اليوم قادته في الأساس عمليات تغطية للمراكز المدينة من جانب مستشاري تداول السلع الأولية وصناديق أخرى، وليست عمليات شراء جديدة ولذا فمن المرجح ألا يكون مستداما.

وأعلنت تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم والتي تضم قائمة عملائها أبل المصنعة لآيفون، عن ارتفاع صافي ربح الربع الأول إلى مثليه تقريبا.

واقتداء بتلك المؤشرات الإيجابية، ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات المدرجة في طوكيو، وصعد سهم طوكيو إلكترون التي تورد معدات تصنيع الرقائق 3.9% وتقدم سهم أدفانتست لصناعة أجهزة الاختبار 6.5 بالمئة.

Advertisements

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1442.54 نقطة، فيما صعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء ست مؤشرات.

وتصدرت القطاعات المرتبطة بشدة بالدورة الاقتصادية وهي النقل البحري ومعدات النقل والمعادن غير الحديدية قائمة المؤشرات الأفضل أداء في البورصة.

وارتفع سهم نيبون ستيل 4.4% وقفز سهم جيه.إف.إي هولدينجز الشركة الأم لجيه.إف.إي ستيل 4.7%.

وصعد سهم هوندا موتور 8.3% بينما أضاف سهم نيسان موتور 3% وتقدم سهم مازدا موتور 4.6%.