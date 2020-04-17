الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 17-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من التداولات الإيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9730، ويبدأ اليوم بميل هابط طفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر للارتفاع من جديد.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9626 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9730 مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو 0.9900 الذي يمثّل المحطة الإيجابية الرئيسية التالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9770
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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