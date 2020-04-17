شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.6315 وأنهى تداولات يوم أمس فوقه، ليبدأ اليوم بميل صاعد مقترباً من مستوى 0.6407، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الموجة الصاعدة ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يمثّل اختراق المستوى الأخير مفتاح الاندفاع نحو تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.6685 على المدى القريب.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 0.6407 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6470
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 17-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.