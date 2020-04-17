شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.6315 وأنهى تداولات يوم أمس فوقه، ليبدأ اليوم بميل صاعد مقترباً من مستوى 0.6407، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الموجة الصاعدة ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يمثّل اختراق المستوى الأخير مفتاح الاندفاع نحو تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.6685 على المدى القريب.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 0.6407 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد