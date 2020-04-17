شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس دون مستوى 28.50، وافتتح اليوم بفجوة صاعدة لكنه انخفض ليستقر دون المستوى المذكور من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 27.00 وتمتد إلى 25.90 ثم 24.55.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 28.50 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 29.75 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 17-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.