الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 17-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس دون مستوى 28.50، وافتتح اليوم بفجوة صاعدة لكنه انخفض ليستقر دون المستوى المذكور من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 27.00 وتمتد إلى 25.90 ثم 24.55.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 28.50 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 29.75 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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