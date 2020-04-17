شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل النموذج السلبي – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اكتمال نموذج العلم الهابط بعد إغلاق الشمعة اليومية دون دعمه، ويبدأ اليوم بميل هابط ليحافظ على استقراره دون حاجز 20.00 دولار، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 19.24 ثم 18.00 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثّل الثبات دون 20.60 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 21.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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