شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار جانبي – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار جانبي حول 15.35، وبما أن السعر فوق 15.08، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 16.00 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 15.08 والثبات دونه سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 14.17.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.15 والمقاومة 15.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد