شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يضغط على دعم القناة – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الهابط ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر 1700.00 سيقود السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط الثبات فوق 1700.00، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن اختراق 1730.00 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1775.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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