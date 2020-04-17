شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من حاجز 1.4200 يوم أمس، وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليضغط على الدعم المحوري 1.4015، مما يقدّم إشارات على توقف رحلة التعافي وعودة السعر إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، بانتظار كسر مستوى 1.4015 لتأكيد الاندفاع نحو 1.3813 كهدف تالي.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.4080 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3920 والمقاومة 1.4100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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