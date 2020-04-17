شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعود للانخفاض – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الين صعوبة في تجاوز حاجز 108.00 يوم أمس، ليبدأ اليوم بسلبية ويضغط على مستوى 107.68، مما يشير إلى عودة الاتجاه الهابط للسيطرة على التداولات اللحظية، في طريقه للتوجه نحو 106.44 الذي يمثّل المحطة السلبية التالية.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 107.68 سيقود السعر للتعافي من جديد وزيارة مستويات 108.50 ثم 109.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.70 والمقاومة 108.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط