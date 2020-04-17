شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعود للانخفاض – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الين صعوبة في تجاوز حاجز 108.00 يوم أمس، ليبدأ اليوم بسلبية ويضغط على مستوى 107.68، مما يشير إلى عودة الاتجاه الهابط للسيطرة على التداولات اللحظية، في طريقه للتوجه نحو 106.44 الذي يمثّل المحطة السلبية التالية.
من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 107.68 سيقود السعر للتعافي من جديد وزيارة مستويات 108.50 ثم 109.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.70 والمقاومة 108.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يعود للانخفاض – تحليل - 17-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.