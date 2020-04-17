شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس وأجرى محاولة لكسر مستوى 1.2440، لكنه وجد حاجز دعم جيد عند 1.2400، مما يدفع بالسعر للارتفاع واختبار المقاومة المحورية 1.2515 الآن.

من جهة أخرى، نلاحظ أن التداولات الأخيرة انحصرت داخل وتد هابط تظهر ملامحه بالصورة، حيث يخترق السعر مقاومة هذا النموذج الآن، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لتقديم مزيد من التداولات الإيجابية اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2515 سيؤكّد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2777 كهدف إيجابي تالي.

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وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 1.2515 سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.2304.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد