شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه دعم قوي – تحليل - 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لكسر مستوى 1.0840 يوم أمس لكنه حافظ على تماسكه فوقه، ليبدأ اليوم بميل صاعد مبتعداً عن هذا المستوى، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج وتد هابط الآن، ليحصل على حافز إيجابي يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً لهذا اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتواجد عند 1.0966، بينما يمثل كسر 1.0840 عامل سلبي سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لتكبّد خسائر تبدأ عند 1.0700 ثم 1.0640.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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