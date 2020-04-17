شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 27 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 107.73 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.92 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.65، بينما حقق الأعلى له عند 108.08.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجع 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند ارتفاع 0.4% ومقابل ارتفاع 1.0% في كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي تراجع 0.5% مقابل ارتفاع 0.3% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشار لتراجع 0.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس اعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن التوسع في حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء اليابان، مع أفادته بأن حالة الطوراء ستسمر حتى السادس من أيار/مايو القادم، ودعوته للمواطنين اليابانيين بعدم الانتقال من مدينة إلى أخرى لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ويذكر أن آبي اعلان في السابع من هذا الشهر عن فرض حالة الطوارئ علي سبعة مدن يابانية على رأسهم آنذاك العاصمة اليابانية طوكيو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.1% مقابل ارتفاع 0.1% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن تفشي فيروس كورونا في بلاده قد بلغ ذروته وأن الأيام المقبلة ستشهد تراجع ملحوظ في حالات الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه، مع تطرقه لأهمية عودة تشغيل الاقتصاد تدريجياً.

كما حذر ترامب مع إعلانه عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد من كون تكلفة استمرار الاقتصاد مغلقاً لفترة مطولة باهظة، وتوصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية التي أصدرتها الإدارة الأمريكية بالأمس بتوثيق "المسار النزولي" في حالات الإصابة بالفيروس التاجي والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا قبل تخفيف أوامر البقاء في المنزل للمواطنين في الولايات المتحدة، ثم يمكن عقب ذلك الشروق في عملية إعادة فتح البلاد على ثلاثة مراحل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف الرئيس الأمريكي ترامب تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن المنظمة أفادت الاثنين الماضي بأن العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي، وجاء ذلك عقب إعلان بعض الدول عن خطط لتخفيف الإجراءات الاحترازية انضمت إليهم ألمانيا الأربعاء الماضي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً إلى قرابة اثنان مليون ولقي 131,037 شخص مصرعهم في 213 دولة، ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي حذر الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش بنسبة ثلاثة بالمائة والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.