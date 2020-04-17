شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في 18 عام مثقلة بأول انكماش الاقتصاد الصيني منذ بدء الاحصاء 1992 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ النصف الأول من عام 2002 متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 1.32% لتتداول عند مستويات 19.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 20.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 19.87$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 1.13% لتتداول عند 28.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 28.66$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.82$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 99.80 مقارنة بالافتتاحية عند 99.88، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 100.03.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 9.8% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 1.5% خلال الربع الرابع الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 6.8% مقابل نمو 6.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.0%.

كما كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 15.8% مقابل 20.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 10.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 13.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 7.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.9% مقابل 6.2% في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، أوضحت أول انكماش للاقتصاد الصيني منذ بدأ تجميع البيانات في عام 1992 وذلك من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة وهان الصينية في نهاية العام الماضي وانتشار في العالم عقب ذلك وأدى لإغلاق معظم الاقتصاديات العالمية والحد من حركة المواطنين عالمياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أظهر بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، على أساس سنوي خلال آذار/مارس من النفط بنسبة 4.5% إلى 9.68 مليون برميل يومياً وخلال الربع الأول من هذا العام 5% إلى 10.2 مليون برمل يومياً مع قيام المصافي في الصين بتخزين النفط عقب انهيار أسعار النفط مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.1% مقابل ارتفاع 0.1% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن تفشي فيروس كورونا في بلاده قد بلغ ذروته وأن الأيام ستشهد تراجع ملحوظ في حالات الإصابات بالفيروس التاجي والوفيات الناجمة عنه، وذلك مع تطرقه لأهمية عودة تشغيل الاقتصاد تدريجياً.

كما حذر ترامب مع إعلانه عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد من كون تكلفة استمرار الاقتصاد مغلقاً لفترة مطولة باهظة، وتوصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية التي أصدرتها الإدارة الأمريكية بالأمس بتوثيق "المسار النزولي" في حالات الإصابة بالفيروس التاجي والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا قبل تخفيف أوامر البقاء في المنزل للمواطنين في الولايات المتحدة، ثم يمكن عقب ذلك الشروق في عملية إعادة فتح البلاد على ثلاثة مراحل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف الرئس الأمريكي ترامب تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن المنظمة أفادت الاثنين الماضي بأن العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي، وجاء ذلك عقب إعلان بعض الدول عن خطط لتخفيف الإجراءات الاحترازية انضمت إليهم ألمانيا الأربعاء الماضي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً إلى قرابة اثنان مليون ولقي 131,037 شخص مصرعهم في 213 دولة، ويذكر أن صندوق النقد الدولي حذر الثلاثاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش بنسبة ثلاثة بالمائة والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ونود الإشارة، لكون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أظهرت الأربعاء الماضي أكبر تراجع لها منذ بدأ الإحصاء في 1992، كما أظهرت بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم أيضا الأربعاء أكبر انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ عام 1946، وجاءت تلك البيانات للشهر الماضي وسط التوقعات بأن هذا الشهر قد يكون أسوء.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 19.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر مقابل 15.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 12.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 503.6 مليون برميل، ولتعد المخونات 6% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.9 مليون برميل لتعد المخزونات أعلى 12% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 6.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن توقعاتها بتراجع الطلب العالمي على النفط خلال نيسان/أبريل بواقع 20 مليون برميل يومياً وأنه من المرجح تراجع الطلب خلال الربع الثاني بواقع 12 مليون برميل يومياً، موضحة أنها خفضت توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي بنحو 6.9 مليون برميل، ومضيفة أنها تتوقع أن يتراجع الإنتاج في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2020.

كما أفادت منظمة أوبك بأن أن المخاطر الهبوطية التي تهدد أسواق النفط العالمية لا تزال جلية وقد تتطلب المزيد من الإجراءات، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان وكالة الطاقة الدولية الأربعاء عن توقعاتها بتراجع الطلب على النفط هذا العام بواقع 9.3 مليون برميل يومياً والذي يعد الأدنى منذ عام 1995 مع تلاشي الطلب من جراء تداعيات تفشي كورونا عالمياً، وسط توقعاتها بأن الطلب سينخفض خلال هذا الشهر بواقع 29 مليون برميل يومياً.

وفي نفس السياق، أكدت الوكالة على أن ضعف الطلب على النفط خلال الربع الثاني من هذا العام سيؤدي إلى زيادة المخزونات العالمية من النفط بواقع 17.4 مليون برميل يومياً وذلك على الرغم من تراجع المعروض العالمي من النفط المدعوم بجهود أوبك بلس والتي لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار الفوري في أسواق النفط العالمية، إلا أنها على الأرجح ستتيح المجال لتهدئة الأوضاع في الأسواق والحد من انهيار الأسعار.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا الأربعاء عن توقعاته بتراجع الطلب العالمي على النفط بواقع 8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري بسبب تابعيات تفشي فيروس كورونا، مع أفادته بأهمية مراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس"، بشكل مستمر، لأنه من الممكن تعديله إذا اقتدت الحاجة.

ويذكر أن منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها توصلوا في اجتماعهم الأحد الماضي لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لوضع حد لحرب الأسعار التي اندلعت الشهر الماضي بين الرياض وموسكو.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين أعربوا عقب الإعلان عن الاتفاق مؤخراً على خفض الإنتاج النفطي التاريخي، أنه على الرغم من كونه خفض موسع ولم يسبق له مثيل، إلا أنه في الأغلب لن يكون كافياً لتعزيز أسعار النفط، مع تطرقهم لكون خفض الإمدادات الذي تم الاتفاق عليه بالكاد سيحد من وفرة المعروض النفطي الهائلة التي لا تزال تنموا في ظلال الإغلاق الذي يشهده العالم من جراء تداعيات تفشي وباء كورونا عالمياً.

ويذكر أن محادثات خفض الإنتاج النفطي انهارت في أواخر الأسبوع الماضي مع مقاومة المكسيك آنذاك لاعتماد حصتها من خفض الإنتاج النفطي، إلا أنها عادات من حافة الهاوية في أعقاب عطلة نهاية أسبوع من الدبلوماسية العاجلة وبالأخص مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ساهم في التوصل إلى حل في نهاية المطاف، وستخفض المكسيك إنتاجها بواقع 100 ألف برميل فقط وليس 400 ألف برميل يومياً كما كان مرتقب.

هذا وأعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب التوصل للاتفاق التاريخي "لقد أظهرنا أن أوبك بلس على قيد الحياة"، مضيفاً "أنا أكثر من سعيد بالصفقة"، ويذكر أن تحالف أوبك بلس بقيادة الرياض وموسكو والذي دام ثلاثة أعوام قد تعثر في مطلع آذار/مارس وتبعه حرب أسعار بين الطرفين، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب عمل على إنهاء تلك الحرب التي قد تودي لإفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي.

ومن المرتقب أن تساهم كل من الولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا والمكسيك في الجهود الرامية للحد من تخمة المعروض النفطي، مع تراجع انتاجهم بواقع 3.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية العالم الجاري وذلك بالإضافة إلى خفض بواقع 1.3 مليون برميل يومياً من قبل مجموعة العشرين، مع العلم أن أرقام مجموعة العشرين الإنتاجية لم تعكس تخفيضات طوعية حقيقة حتى الآن، إلا أن تظهر آثار انهيار الأسعار على الإنتاج.

ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تستمر قيود الإنتاج لنحو عامين، إلا أنها لن تظل على تلك المستويات، حيث سوف تقلص أوبك بلس من حجم التخفيضات لإنتاجها النفطي تدريجياً لاحقاً، ومن المتوقع أن يتم تخفيف القيود الإنتاجية بعد شهر حزيران/يونيو إلى 7.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2020، ثم إلى 5.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع 2021 وحتى نيسان/أبريل من عام 2022، وسيتم تطبيق الاتفاق مع مطلع الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس الماضي، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 58 منصة لإجمالي 504 منصة، لتعكس رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون بيانات وكالة الطاقة الأمريكية أظهرت الأربعاء الماضي تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بواقع 100 ألف برميل يومياً، في ثاني تراجع أسبوعي على التوالي إلى إجمالي 12.3 مليون برميل يومياً.