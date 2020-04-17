شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: 8% نمو صادرات الصناعات الغذائية حتى فبراير من العام الجارى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن الصادرات المصرية تسير بشكل منتظم ووصلنا لمعدل نمو 8% حتى فبراير من العام الجارى ، وجارى حصر معدلات الربع الاول من العام ، لافتا إلى أن أسواق العالم مفتوحة فى التبادل التجارى للسلع ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية ، وهو الوضع الصحيح فى توفير كل دولة للسلع التى تحتاجها الآخرى ولا يمكن تطبيق نظام إغلاق كل دولة على أسواقها فى أزمة كورونا ، لأنه لا يوجد دولة لديها كل ما ترغب من السلع.

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وأضاف برزى خلال اجتماع جمعية شباب رجال الأعمال مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس ، أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التشاور بين الحكومة ومجتمع الأعمال الصناعى حتى لا تؤثر القرارات السريعة على وضع الصناعة والتصدير فى مصر، خاصة وأن العالم كله يتغير من حولنا نتيجة الأزمة العالمية من انتشار فيروس كورنا المستجد .

وأكد برزى على ضرورة الغاء نظام السحب بحدود 50 ألف جنية للشركات وفقا لقرار البنك المركزى قائلا أن شركات الصناعات الغذائية تتعامل بالكاش فى التجارة الداخلية وتدفع نقديا لكل من الفلاح ، والمورد ، والسائق ، والفترة الحالية وضع حدود السحب على هذا المبلغ ضئيل جدا ، وسيعطل من حركة التجارة البينية ، لافتا إلى أن تطبيق المعاملات البنكية لابد أولا أن نغير من فكر الفلاح والمورد والتاجر من التعامل بالكاش إلى التحويلات عن طريق البنوك وهذة الفترة لا يمكن تطبيقها وفقا للظروف التى تمر بها البلاد.