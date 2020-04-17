شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها منذ 2012 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار مع تقييم خطط تخفيف الإجراءات الاحترازية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2012 متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي زمع تقييم الأسواق لخطط العديد من الدول التي تهدف لتخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 1.08% لتتداول عند 1,720.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,738.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,731.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 99.81 مقارنة بالافتتاحية عند 99.88.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 9.8% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 1.5% خلال الربع الرابع الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 6.8% مقابل نمو 6.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.0%.

كما كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 15.8% مقابل 20.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 10.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 13.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 7.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.9% مقابل 6.2% في شباط/فبراير.

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ونود الإشارة، لكون البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، أوضحت أول انكماش للاقتصاد الصيني منذ بدأ تجميع البيانات في عام 1992 وذلك من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة وهان الصينية في نهاية العام الماضي وانتشار في العالم عقب ذلك وأدى لإغلاق معظم الاقتصاديات العالمية والحد من حركة المواطنين عالمياً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.1% مقابل ارتفاع 0.1% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن تفشي فيروس كورونا في بلاده قد بلغ ذروته وأن الأيام ستشهد تراجع ملحوظ في حالات الإصابات بالفيروس التاجي والوفيات الناجمة عنه، وذلك مع تطرقه لأهمية عودة تشغيل الاقتصاد تدريجياً.

كما حذر ترامب مع إعلانه عن "المبادئ التوجيهية" لإعادة بدء الاقتصاد من كون تكلفة استمرار الاقتصاد مغلقاً لفترة مطولة باهظة، وتوصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية التي أصدرتها الإدارة الأمريكية بالأمس بتوثيق "المسار النزولي" في حالات الإصابة بالفيروس التاجي والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا قبل تخفيف أوامر البقاء في المنزل للمواطنين في الولايات المتحدة، ثم يمكن عقب ذلك الشروق في عملية إعادة فتح البلاد على ثلاثة مراحل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من وقف الرئس الأمريكي ترامب تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية مع توجيهه انتقادات لاذعة للمنظمة، ويذكر أن المنظمة أفادت الاثنين الماضي بأن العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي، وجاء ذلك عقب إعلان بعض الدول عن خطط لتخفيف الإجراءات الاحترازية انضمت إليهم ألمانيا الأربعاء الماضي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً إلى قرابة اثنان مليون ولقي 131,037 شخص مصرعهم في 213 دولة، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي، تحذير صندوق النقد الدولي من كون الاقتصاد العالمي قد يشهد خلال هذا العام انكماش بنسبة ثلاثة بالمائة والذي قد يعكس أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.